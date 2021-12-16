Морозы ударят до -13. В Украину идет резкое похолодание: известна дата
В Украину идет резкое похолодание. Со следующей недели морозы ударят во всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, резкое похолодание ожидается уже 21 декабря (в следующий вторник). Стоит отметить, что морозная погода продержится в областях как и днем, так и ночью. Местами столбики термометра упадут до -13 градусов. Однако осадков не прогнозируется.
Похолодание в Украине
Температура воздуха 21 декабря составит:
- в северных областях днем от -7 до -1 днем, а ночью -10 -5 градусов;
- на севере страны днем -13 -6 градусов, а ночью -13 -9;
- в восточных областях -10 -6 днем, ночью -10 -7 градусов;
- на юге страны днем от -3 до -1, а ночью -7 -5 градусов;
- в центральных областях -10 -6 градусов днем, а ночью -8 -10.
Похолодание в Киеве
В столице синоптики также прогнозируют резкий скачок температуры. Днем столбики термометра покажут -9 -7 градусов мороза, а ночью -11 -9.
Напомним, завтра, 17 декабря, в Украине прогнозируют периодически мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет колебаться от мороза до показателей с отметкой "плюс".