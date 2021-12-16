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Морозы ударят до -13. В Украину идет резкое похолодание: известна дата

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Украина, Четверг 16 декабря 2021 14:34
Морозы ударят до -13. В Украину идет резкое похолодание: известна дата Фото: в Украине идет резкое похолодание (фото pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину идет резкое похолодание. Со следующей недели морозы ударят во всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, резкое похолодание ожидается уже 21 декабря (в следующий вторник). Стоит отметить, что морозная погода продержится в областях как и днем, так и ночью. Местами столбики термометра упадут до -13 градусов. Однако осадков не прогнозируется.

Похолодание в Украине

Температура воздуха 21 декабря составит:

  • в северных областях днем от -7 до -1 днем, а ночью -10 -5 градусов;
  • на севере страны днем -13 -6 градусов, а ночью -13 -9;
  • в восточных областях -10 -6 днем, ночью -10 -7 градусов;
  • на юге страны днем от -3 до -1, а ночью -7 -5 градусов;
  • в центральных областях -10 -6 градусов днем, а ночью -8 -10.

Морозы ударят до -13. В Украину идет резкое похолодание: известна дата

Похолодание в Киеве

В столице синоптики также прогнозируют резкий скачок температуры. Днем столбики термометра покажут -9 -7 градусов мороза, а ночью -11 -9.

Морозы ударят до -13. В Украину идет резкое похолодание: известна дата

Напомним, завтра, 17 декабря, в Украине прогнозируют периодически мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет колебаться от мороза до показателей с отметкой "плюс".

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