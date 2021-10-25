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Морозы отойдут. В Украину вернется потепление: названа дата

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 11:14
Морозы отойдут. В Украину вернется потепление: названа дата Фото: в Украину вернется потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

После резкого похолодания 26 октября в Украину придет потепление на этой неделе. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Несмотря на то, что 26 октября в центральных областях ночью похолодает до -6, в Украину вернется потепление с 28 октября. Дожди отойдут,а температура воздуха поднимется, в частности ночью.

Температура воздуха на западе составит +10+14, а ночью -1+4. На севере страны ожидается днем +9+12, а ночью 0+3. В восточных регионах днем будет +9+11, а ночью -1+2.

На юге страны прогнозируют днем +10+13, а ночью +1+7. В центральных областях днем будет +9+14, а ночью -1+4.

Морозы отойдут. В Украину вернется потепление: названа дата

Такая же погода сохранится и 29 октября.

Напомним, в ближайшие дни Украину затянет морозами до -7 градусов.

Отметим, в Карпатах началась зима, намело снега и минусовая температура.

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