Морозы в Европе: впервые за много лет замерзло Балтийское море

В связи с аномальными морозами в Европе впервые за много лет замерзло побережье Балтийского моря. В частности, замерзла полоса шириной в несколько сотен метров на польском море.

Сообщается, что редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. На сегодня там лед простирается на сотни метров от берегов. Как утверждают местные жители, такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.

Кроме того, толстым слоем льда покрылось побережье Балтийского моря в Калининградской области Российской Федерации. Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом. Такое явление более характерно для северных районов Балтийского моря - в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.