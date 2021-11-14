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Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю

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Воскресенье 14 ноября 2021 13:44
Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю Фото: ночные морозы в Украине усилятся (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, ночные морозы будут достигать -10. Во второй половине недели на западе ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Завтра, в понедельник, на территории Украины без осадков, теплее всего будет на западе и юге, где дневная температура воздуха поднимется до +12. Ночные морозы в восточных областях ожидаются на уровне -8.

Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз на 15 ноября

Во вторник также будет сухая погода, днем от 0 до +11 в зависимости от региона, ночью от -6 до +2.

Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз на 16 ноября

В среду сохранится похожая картина, но заметно похолодает, и в большинстве областей дневная температура воздуха будет колебаться в районе +4. На востоке ночная температура будет опускаться до -10.

Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз на 17 ноября

Но в четверг уже немного потеплеет, ночные морозы будут не такими сильными. На западе Украины ожидаются дожди.

Морозы до -10 и дожди на западе: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз на 18 ноября

Напомним, ранее сообщалось, что с 19 ноября в большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег.

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