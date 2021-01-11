Мороз до -14, снегопады и дождь: до конца неделе резко изменится погода

Погода в Украине до конца недели резко изменится. Синоптики прогнозируют снег и похолодание.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз на вторник

Во вторник, 12 января, синоптики прогнозируют снег в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. На западе температура воздуха днем составит +3-1, а ночью -2-7. В трех южных областях будет снег с дождем. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, а ночью -1-3.

В центральных и восточных областях днем будет 0-2, а ночью -3-7. В Киеве ожидается переменная облачность, днем будет -1+1, а ночью -4-6.

Прогноз на среду

В среду, 13 января, погода резко ухудшится. В Украину идут сильные снегопады, которые будут во всех областях. Температура воздуха днем на западе будет колебаться от 0 до -4, а ночью от -3 до -7.

На севере и в центре днем будет -2-5, а ночью -3-7. В южных областях прогнозируют ливень и небольшой снег. Там температура воздуха днем составит -1+2, а ночью -1-3. В Киеве будет снегопад и мороз до -4.

Прогноз на четверг

В четверг, 14 января, в Украине будут сильные морозы. В северных областях температура воздуха днем составит -10-14, так же и ночью. На западе страны -5-9 передают на день, а ночью похолодает до -10. В этих частях страны будет идти еще и снег.

В восточных и южных областях передают облачность. Днем будет -1-7, а ночью -1-9. В Киеве прогнозируют снегопад, похолодает до -11.

Прогноз на пятницу

В пятницу, 15 января, в Украине будут снегопады и сильные морозы. В западных областях днем температура воздуха составит -2-12, а ночью до -14. На севере и в центре страны днем будет -9-12, а ночью -11-14. В южных и восточных областях днем -3-7, а ночью -6-9.

В Киеве в этот день прогнозируют снегопад. Температура воздуха составит -9-11, а ночью от -12 до -14.

Отметим, в Карпаты уже пришло похолодание. Горы засыпало снегом и ударили морозы.

Напомним, в Украину идут морозы и мокрый снег. Синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.