В Минздраве рассказали, как определяют больницы для пациентов с COVID-19

Власти в регионах самостоятельно определяют больницы, которые могут приобщить для лечения пациентов с коронавирусом. Затем эти списки подаются в Министерство здравоохранения, которое впоследствии заключает контракты с этими больницами.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

По ее словам, это решается на уровне городских и областных советов.

"Каждый регион самостоятельно решает, какие больницы приобщить, формирует списки, подает в Минздрав и далее формируется этот перечень. Затем из этого списка, больницы, которые отвечают нашим требованиям, получают с нами контракт, и мы платим им за оказание медицинской помощи. Это решается сейчас на уровне региона - городской совет, областной, они вместе", - сообщила Гудзь.

Она добавила, что в каждом регионе есть штаб противодействия коронавирусной инфекции. Там определяют, какие больницы попадают в перечень для госпитализации пациентов с COVID-19. При этом о мобильных госпиталях речи пока не идет.

"У нас постоянно добавляются новые больницы в перечень (медучреждений, которые проводят госпитализацию пациентов - ред.), и не только в Киеве, но и во всех регионах. О мобильных госпиталях такой информации пока нет, но в первую очередь будут искать среди районных и городских больниц. Это определяет регион у себя", - подчеркнула Гудзь.

Она также отметила, что пока нет информации о дополнительном финансировании для таких госпиталей.

"У нас нет пока информации о дополнительных средствах на мобильные госпитали. Мы сейчас подписываем контракты со стационарными больницами, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом", - добавила Гудзь.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в некоторых регионах готовятся развернуть мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом. При этом в НСЗУ заявляли, что они будут задействованы только в крайнем случае.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 21 октября в Киеве и восьми областях больничные койки заполнены более чем на 70%.