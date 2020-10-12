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В Минздраве объяснили, какие регионы могут перевести на дистанционное обучение

Новина українською → Украина, Понедельник 12 октября 2020 12:21
В Минздраве объяснили, какие регионы могут перевести на дистанционное обучение Фото: Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин дал разъяснение по поводу дистанционного обучения в школах после каникул. Перевод на такое обучение будет зависеть от того, в какой карантинной зоне находится регион.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Здесь ситуация будет зависеть от того, в каком регионе или районе находится школа, потому что сама идеология адаптивного карантина заключается в том, чтобы применять различные подходы к разным территориям", - сказал он.

Представитель Минздрава отметил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом сложилась таким образом, что отследить контактных лиц очень трудно.

"Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там возможно будут ставить вопрос о дистанционном обучении (после каникул, - ред.)", - сказал Кузин.

Напомним, Министерство образования и науки сегодня будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября. Рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны.

Как писало РБК-Украина, вчера в комментарии РБК-Украина Шкарлет говорил, что МОН будет рекомендовать школам перейти на дистанционную форму обучения из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Кроме того, сегодня нардеп Михаил Радуцкий сообщил, что на совещании с президентом решили рекомендовать школам идти на каникулы с 15 октября.

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