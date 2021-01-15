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В Минздраве назвали погрешность тестов на антиген коронавируса

Новина українською → Киев, Пятница 15 января 2021 16:51
В Минздраве назвали погрешность тестов на антиген коронавируса Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Погрешность экспресс-тестов на антиген коронавируса примерно равна погрешности ПЦР-тестов. Колеблется в пределах 20-30%.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию Lb.ua.

Он отметил, что факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста.

"Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может так же быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальную среду во время транспортировки уже не нужно, потому тест делается на месте", - сказал Ляшко.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина на сегодня уже может делать не менее 100 тысяч тестов на COVID в сутки. Но лаборатории загружены лишь на половину.

РБК-Украина в материале "Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19" писало, что на в Украине фиксируют спад объемов тестирования на коронавирус. Несмотря на суточную планку, выставленную Кабмином в 100 тысяч ПЦР-тестов, их проводят в три раза меньше. При этом в профильном министерстве убеждают, что в некоторых областях лабораторные центры работают только на 25-30% своих мощностей.

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