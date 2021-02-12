Минздрав запустил сервис для онкобольных. Поможет найти бесплатные лекарства

В Украине запустили новый электронный сервис для онкобольных. Ожидается, что он поможет пациентам бесплатно получить лекарства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения .

Сообщается, что с 15 февраля стартовал электронный сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь". В министерстве отмечают, что он поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, которые отказываются от лечения.

На сайте Лекарства для онкобольных можно найти препараты, которые закупаются за государственный счет, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.

Кроме того, на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион. Другими словами, пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкологический центр, где их можно будет получить.