Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев

Утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.

"Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем (при помощи - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения", - пояснил он.

Главный санврач отметил, что в государственном бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Кроме того, Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Напомним, до этого Ляшко рассказал, что Украина ведет переговоры с ВОЗ для получения вдвое большего количества вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Правительство рассчитывает получить еще 8 млн доз препаратов.

Добавим, национальный план вакцинации украинцев от коронавируса был утвержден Минздравом вчера, 22 декабря. План включает четыре этапа.