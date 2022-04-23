Мешают гуманитарным грузам. Украина ограничила ввоз автомобилей для своих нужд из ЕС
Украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможивания автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.
Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска. Такое решение было принято из-за очередей на границе, мешающих проехать гуманитарным грузам.
С 00:00 понедельника, 25 апреля растаможить авто по нулевой ставке можно будет в пунктах пропуска:
- на польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";
- на словацкой границе: "М. Березный";
- на венгерской границе: "Звонковое", "Косино".
"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях круглосуточно простаивают волонтеры с гуманитарными грузами – снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами", – отметил Найем.
Кроме того, он намекнул, что введенные льготы некоторые украинцы используют в своих целях. Наряду с ввозом автомобилей на нужды ВСУ или терробороны в Украину попали и десятки элитных автомобилей. Например, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и Cadillac Escalade.
К слову, Евросоюз может ввести "умные санкции" против энергетики РФ.
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