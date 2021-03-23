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Маски в парках: будет ли полиция штрафовать нарушителей

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 18:01
Маски в парках: будет ли полиция штрафовать нарушителей Архивное фото: полиция патрулирует парк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Полиция не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина. Правоохранители намерены проводить профилактическую работу.

Об этом РБК-Украина сказал источник в Национальной полиции.

Как рассказал собеседник агентства, полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами касательно ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.

"Учитывая, что штраф составляет значительную сумму - 17 тысяч гривен, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами", - отметил он.

Под профилактикой, по его словам, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.

Согласно постановлению Кабмина, маски нужны в парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках, на территории памятников культурного и исторического наследия, на площадях, улицах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.

Напомним, сегодня Кабинет министров изменил постановление о карантине, введя обязательное пребывание в масках на улицах и территориях общего пользования в регионах "красной" зоны карантина.

Как известно, по состоянию на сегодня в "красной" зоне находится 9 регионов: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Кроме того, правительство ужесточило правила въезда в Украину, обязав иностранцев иметь отрицательный ПЦР-тест. Без отрицательного теста иностранцев не будут пропускать через границу.

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