Маски в парках: будет ли полиция штрафовать нарушителей

Полиция не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина. Правоохранители намерены проводить профилактическую работу.

Об этом РБК-Украина сказал источник в Национальной полиции.

Как рассказал собеседник агентства, полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами касательно ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.

"Учитывая, что штраф составляет значительную сумму - 17 тысяч гривен, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами", - отметил он.

Под профилактикой, по его словам, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.

Согласно постановлению Кабмина, маски нужны в парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках, на территории памятников культурного и исторического наследия, на площадях, улицах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.