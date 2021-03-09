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Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый

Новина українською → Львов, Вторник 09 марта 2021 14:58
Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый Фото: Площадь Рынок во Львове (Petar Milošević)
Автор: Андрей Василюк

Введение локдауна во Львове из-за осложнения эпидемиологической ситуации вполне возможно.

Об этом во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает прес-служба Львовского горсовета.

"По локдауну, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация есть в мире: Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже нет где лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовщину", - сказал Садовый.

Он добавил, что власть сейчас находится на пороге "очень непростых решений". "Но верю, что мы со всем справимся", - сказал мэр Львова.

Садовый отметил, что, по словам медиков, текущая волна коронавируса является очень агрессивной, ведь ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов.

"Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - отметил глава города.

Напомним, Украине с начала кампании вакцинировали более 19 тысяч человек.

При этом в Национальной академии наук сообщают, что для победы над COVID до конца года необходимо привить 30 млн украинцев. Для этого нужно делать 100 тысяч прививок в день.

Отметим, за вчера в Украине выявили 3261 новый случай коронавируса. Это минимальное количество новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев.

На днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

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