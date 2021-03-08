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В Киеве завершился Марш женщин, акция прошла без происшествий

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 16:44
В Киеве завершился Марш женщин, акция прошла без происшествий Фото: Марш женщин в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве прошел Марш женщин, посвященный Международному женскому дню. Участницы прошли от Михайловской до Почтовой площади.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция продлилась полтора часа. В ходе нее участницы шли с различными баннерами и плакатами касательно своих прав и требований, также выкрикивали различные лозунги. Среди них "Нема матки — нема голосу", "Квіти клумбам — права жінкам", "Не гальмуй — ратифікуй", "Моє тіло — моє діло". Одним из требований акции из нескольких сотен человек было ратификация Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин.

Напротив этого митинга провела свою акцию консервативная организация "Традиция и порядок". Стычек не было, между участниками был кордон правоохранителей.

СМИ сообщали, что уже по завершению марша один из членов "Традиции и порядка" был задержан, когда вместе с единомышленниками пытался перекрыть вход в метро.

В полиции Киева заявили РБК-Украина, что Марш женщин прошел без нарушений и задержаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев надолго останется в "оранжевой зоне" карантина.

При этом пока нет причин переводить Киев в "красную зону".

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