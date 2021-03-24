Стало известно как будут работать школы Киева после каникул
В Киеве для учащихся 5-11 классов обучение начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики младших классов сядут за парты со следующего понедельника, если ситуация с коронавирусом в столице существенно не ухудшится.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Для учащихся 5-11 обучение начнется с 25 марта - в дистанционном формате. Ученики младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник", - сказал мэр.
Для учителей, руководителей учреждений образования подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.
Напомним, 24 марта заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил, что в Киеве уже максимально заполнены опорные больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах больниц.
"Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%", - заявил Бондаренко.
В КГГА отметили, что пациентов из Киева не планируют возить в областные больницы, поскольку там ситуация не лучше. В Киеве ожидают, что правительство позволит перепрофилировать под COVID ведомственные больницы. Это добавит около 11 тысяч койко-мест.