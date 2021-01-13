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В Киеве тарифы на отопление и горячую воду не изменятся, - Кличко

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 12:44
В Киеве тарифы на отопление и горячую воду не изменятся, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на горячую воду и отопление в городе не изменятся. Этот вопрос поднимается каждый отопительный сезон.

Об этом заявил он на брифинге.

По его словам, увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и поставки горячей воды. И это, отметил Кличко, является причиной для пересмотра тарифов.

"Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жильцы многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - заявил он.

Напомним, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до 1 января (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф на горячую воду для украинского населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (от 85,97 грн 1 за кубометр).

Отметим, недавно в Украине в ряде городов устроили акции протеста из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывали трассы и передавали обращение председателям городских советов.

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