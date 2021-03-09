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В Киеве протестуют против съезда судей

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 10:34
В Киеве протестуют против съезда судей Фото: протест против съезда судей (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на 9 марта запланирован съезд судей Украины, на котором планируют назначить нескольких судей Высший совет правосудия и судью Конституционного суда. Под стенами Президент отеля, где запланирован съезд, проходит акция протеста.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Демонстранты пришли на протест с плакатами "Нет имитации судебной реформы", "Сперва правила, потом конкурс", "Где ты найдешь такого ангела, как Аваков", "Stop судейскую нечеть".

Во время акции протестующие зажгли файеры.

Фото: протест против съезда судей (РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что послы стран "Большой семерки" (G7) призвали отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд. Процесс хотят придержать до установления прозрачных процессов отбора.

До этого президент Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в Украине. По его словам, это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

Также президент называл судебную систему в Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.

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