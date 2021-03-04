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Киев в ближайший час накроет сильный ветер

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 16:46
Киев в ближайший час накроет сильный ветер Фото: сильный ветер (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца дня будут порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА также напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра. В частности:

  • все окна домов должны быть плотно закрыты, а с балконов и лоджий необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае нахождения на улице, то необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • необходимо также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, погода в Украине в конце недели ухудшится. В ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры - от +13 до +1.

Также сообщалось, что в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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