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Киев ужесточает карантин с 1 ноября

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Киев, Четверг 28 октября 2021 15:03
Киев ужесточает карантин с 1 ноября Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ужесточают карантинные ограничения. Ситуация с коронавирусом в городе ежедневно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на срочный брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.

С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

  • заведения питания,
  • гостинницы,
  • заведения соцзащиты,
  • спортзалы,
  • фитнес-центры,
  • ЦНАПы,
  • управление труда и соцзащиты,
  • управления пенсионного фонда,
  • массовые мероприятия,
  • посещать ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Отметим, что по состоянию на сегодня Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. Однако, на сайте Минздрава указано, что в городе три дня подряд превышают два показателя по распространению коронавируса. Это является условием для перехода города в "красную" зону.

Напомним, завтра состоится заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС относительно принятия решения об усилении карантина.

Отметим, Украина обновила антирекорд по коронавирусу.

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Киев ужесточает карантин с 1 ноября
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