Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электронными
Киев начал подготовку к новой волне коронавируса. Власти города планируют вернуть пропуска на общественный транспорт в случае нового локдауна, но на этот раз они будут не бумажными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Столичная власть направит обращение к руководителям предприятий и организаций критической инфраструктуры по составлению списков работников, которые будут нуждаться в этих специальных пропусках на транспорт.
"Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, уже в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска",- заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Как пояснили в КГГА, таким образом власть хочет персонализировать пропуска, чтобы избежать их подделки и чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.