В Кабмине назвали минимальный размер пенсии в Украине

В правительстве Украины назвали минимальный размер пенсии. Государство должно будет выплачивать пенсии не меньше, чем 40% от зарплаты после введения накопительного уровня пенсионной системы.

По ее словам, солидарная пенсионная система - когда все работающие платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров. Их сегодня в Украине около 11 миллионов.

"Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Правительство им сейчас выплачивает пенсии и увеличивает их. Есть инициатива президента по возрастным доплатам", - заявила она.

Лазебная подчеркнула, что эти пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.

"Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, есть определенная гарантия. Она закреплена в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение - это 40% от зарплаты. Меньшее государство не имеет права платить", - отметила министр соцполитики.