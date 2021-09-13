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Кабмин изменил условие работы школ в "красной" зоне. Должны вакцинироваться все

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 21:15
Кабмин изменил условие работы школ в "красной" зоне. Должны вакцинироваться все Фото: названо новое условие для работы школ на карантине (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров внес изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина. Ранее школам разрешалось работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала, но теперь этого недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По новым правилам, школы, детские садики и вузы в "красной" зоне смогут работать не дистанционно, если 100% персонала пройдет полный курс вакцинации. То есть работникам заведения нужно получить 2 прививки от коронавируса.

В "желтой" зоне карантина, как отметили в министерстве, смогут работать учебные заведения, где 80% персонала будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.

Новое условие начнет действовать через 7 дней после публикации постановления Кабмина.

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