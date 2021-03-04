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В Ивано-Франковске подтвердили два первых случая "британского" штамма COVID

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 04 марта 2021 14:13
В Ивано-Франковске подтвердили два первых случая "британского" штамма COVID Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса. Два положительных результата подтвердили в Ивано-Франковске.

Об этом сообщила ведущий врач-инфекциоинист Украины Ольга Голубовская в Facebook.

По ее словам, секвенированные образцы, взятые у двух больных в Ивано-Франковске, выявили мутацию в S-белке в положении 501 - N501Y.

"Эта мутация обнаруживается у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ (ангиотензинпреобразованный фермент - ред). Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет", - заявила Голубовская.

Инфекционист добавила, что сейчас Украину за короткий промежуток времени накрыла очередная волна тяжелых случаев заболеваемости больных.

"Отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", - добавила она.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса. Поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.

Также сообщалось, что образцы от пациентов, зараженных коронавирусом в Ивано-Франковской области, исследуют на наличие новых штаммов коронавируса.

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