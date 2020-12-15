Италия готовится к наибольшей смертности со времен Второй мировой войны

По итогам 2020 года в Италии могут зафиксировать свыше 700 тысяч смертей. Это наивысший показатель со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил президент национального статистического агентства ISTAT Джан Карло Блангиардо, передает ANSA.

В частности, по оценкам статистической службы, в этом году в Италии будет зафиксировано свыше 700 тысяч смертей.

"Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное в последний раз в Италии произошло в 1944 году в разгар Второй мировой войны", - отметил Блангиардо.

Он также уточнил, что в 2019 году в Италии было зафиксировано 647 тысяч смертей.

Отметим, в 1944 году население Италии составляло почти 45 млн человек. На сегодня население этой страны оценивается в свыше 60 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия может ужесточить карантин на новогодние праздники. В частности, комендантский час может быть продлен, а магазины, бары и рестораны на выходные и в праздничные дни будут оставаться закрытыми.

Также сообщалось, что в Италии запретили перемещения между регионами на Рождество.