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Интерпол прогнозирует резкий рост преступности из-за COVID-вакцин

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 12:59
Интерпол прогнозирует резкий рост преступности из-за COVID-вакцин Фото: Юрген Шток (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

На фоне поставок вакцин от COVID может произойти резкий рост преступности. В Интерполе считают, что злоумышленники в разных странах могут попытаться заполучить вакцины.

Об этом заявил глава Интерпола Юрген Шток, передает AFP.

"С выпуском вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и похищение партий вакцин", - отметил Шток.

Он также не исключает рост коррупции в связи с тем, что отдельные структуры будут пытаться быстрее получить вакцину. Кроме того, возможна активизация радикальных противников вакцинации.

Отметим, в Германии намерены задействовать федеральную полицию для обеспечения транспортировки вакцин, которые будут храниться в секретных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обсуждает с ЕС предоставление вакцины от коронавируса. В частности, прорабатывается вариант поставки вакцины через Польшу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что в марте в страну поступит первый миллион доз вакцины от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. При этом вакцинация врачей начнется в феврале.

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