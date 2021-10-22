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Идет арктический воздух. В Украине на выходных похолодает, а в Карпатах возможен снег

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Украина, Пятница 22 октября 2021 16:10
Идет арктический воздух. В Украине на выходных похолодает, а в Карпатах возможен снег Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину идет арктический воздух из Финляндии, который принесет похолодание. В некоторых регионах возможен небольшой дождь, а в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Мощный циклон, центр которого сейчас размещается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу. Завтра, этот холодный воздух достигнет Украины и повлечет снижение температуры на 5-7 градусов по сравнению с днем сегодняшним", - сказали синоптики.

Какой будет погода на выходных

В Кировоградской, Днепропетровской, восточных и южных областях порой возможен небольшой дождь. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 тепла, а днем термометры покажут от +10 до +15. В южных и юго-восточных областях будет теплее - ночью от +7 до +12, днем от +15 до +20 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, а температура в течение суток будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Кроме того, как предупреждают синоптики, в Украину придет юго-западный с переходом на северо-западный ветер, силой от 7 до 12 метров в секунду. Самую ветреную погоду прогнозируют на севере страны.

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