Идет арктический воздух. В Украине на выходных похолодает, а в Карпатах возможен снег

В Украину идет арктический воздух из Финляндии, который принесет похолодание. В некоторых регионах возможен небольшой дождь, а в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр .

"Мощный циклон, центр которого сейчас размещается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу. Завтра, этот холодный воздух достигнет Украины и повлечет снижение температуры на 5-7 градусов по сравнению с днем сегодняшним", - сказали синоптики.

Какой будет погода на выходных

В Кировоградской, Днепропетровской, восточных и южных областях порой возможен небольшой дождь. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 тепла, а днем термометры покажут от +10 до +15. В южных и юго-восточных областях будет теплее - ночью от +7 до +12, днем от +15 до +20 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, а температура в течение суток будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Кроме того, как предупреждают синоптики, в Украину придет юго-западный с переходом на северо-западный ветер, силой от 7 до 12 метров в секунду. Самую ветреную погоду прогнозируют на севере страны.