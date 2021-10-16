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Гражданам Украины увеличили срок безвизового пребывания в Сербии

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Украина, Суббота 16 октября 2021 18:15
Гражданам Украины увеличили срок безвизового пребывания в Сербии Фото: гражданам Украины увеличили срок безвизового пребывания в Сербии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение, которое предусматривает увеличение безвизового пребывания украинцев в Сербии. Срок разрешенного пребывания составляет до 90 дней в течение 180 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Республике Сербия.

Начиная с 15 октября вступает в силу соглашение между Кабмином Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.

"Положением Соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней", - пишет пресс-служба.

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