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Генсек ООН заявил о распространении "вакцинного национализма" в мире

Новина українською → Четверг 10 декабря 2020 05:36
Генсек ООН заявил о распространении "вакцинного национализма" в мире Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)
Автор: Инна Собора

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что в мире развивается "вакцинационный национализм". В результате бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда.

Об этом сообщает AP.

Генсек ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "лобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.

Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.

Финансирование COVAX Гутерриш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.

По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 53 тысячи случаев смерти от COVID-19.

Ранее сообщалось, что программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты.

РБК-Украина писало, что Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией.

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