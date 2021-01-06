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Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna

Новина українською → Среда 06 января 2021 18:04
Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna Фото: Урсула фон дер Ляйен (facebook com EuropeanCommission)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия одобрила использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna. В ближайшее время ожидается поставка 80 миллионов доз данной вакцины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

Она отметила, что после регистрации второй вакцины от коронавируса, в Евросоюзе будет более чем достаточно вакцин для защиты всех европейцев.

"Мы одобрили вакцину Moderna, вторую вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 миллионов доз с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, сегодня Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса компании Moderna для использования на территории ЕС.

Также РБК-Украина писало, что 80 миллионов доз вакцины Moderna будут поставлены в страны Евросоюза в ближайшее время.

Ранее в Евросоюзе утвердили для использования вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В конце декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech. Также РБК-Украина писало, что Евросоюз одобрил заказ дополнительных 100 млн доз этой вакцины.

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