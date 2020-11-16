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Еще одна возможная вакцина от COVID-19 показала высокую эффективность

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 16 ноября 2020 15:16
Еще одна возможная вакцина от COVID-19 показала высокую эффективность Фото: вакцина от COVID-19 (freepik)
Автор: РБК-Украина

Потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что в испытаниях в США приняли участие более 30 000 человек. В ходе вакцинирования на промежуточном этапе COVID-19 выявили у 95 человек. При этом 90 случаев пришлись на контрольную группу, которой вводили плацебо.

Таким образом, среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только пять человек. И даже в этом случае заболевание у них протекало в легкой форме.

"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме", - заявил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

В компании утверждают, что участники испытаний перенесли вакцинацию без серьезных побочных действий. Но часть испытуемых жаловалась на краткосрочные боли мышцах и суставах, головную боль, боль и покраснение кожи в месте инъекции.

Moderna отмечает, что по мере поступления данных оценка эффективности может меняться. В ближайшее время компания обратится в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США за разрешением использовать вакцину mRNA-1273 в чрезвычайных ситуациях.

Также уже заявлено о планах выпустить до конца года 20 млн доз вакцины для вакцинации в США. В следующем году планируют выпустить от 500 млн до 1 млрд доз.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о вакцине совместной разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Украина уже находится на финальной стадии подписания договора на поставки.

Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что вакцина от коронавируса сама по себе не сможет остановить пандемию.

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