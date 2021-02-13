Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине

По состоянию на утро 13 февраля выявлено еще 5 182 случая коронавируса в Украине . Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.

Напомним, ранее Степанов заверил, что вакцина от COVID прибудет в Украину уже на следующей неделе. По его словам, начался процесс отгрузки, а вакцина поступит из Индии. Украинская сторона выполнила все формальности, а сейчас начался технический процесс.

Подробности о будущей кампании читайте в материале "Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знать". Уже известно, что для первого укола не будут привлекать известных лиц или политиков, как это сделали в некоторых странах, а привьют кого-то из медиков.