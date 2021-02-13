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Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 08:45
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине Фото: ситуация с коронавирусом в Украине стабильная (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 13 февраля выявлено еще 5 182 случая коронавируса в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что среди заболевших 330 детей и 226 медиков. Также зафиксировано 111 летальных случаев.

За минувшие сутки выздоровели 6 144 человека, лаборатории провели 40 806 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25 059, методом ИФА - 15 747).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Напомним, ранее Степанов заверил, что вакцина от COVID прибудет в Украину уже на следующей неделе. По его словам, начался процесс отгрузки, а вакцина поступит из Индии. Украинская сторона выполнила все формальности, а сейчас начался технический процесс.

Подробности о будущей кампании читайте в материале "Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знать". Уже известно, что для первого укола не будут привлекать известных лиц или политиков, как это сделали в некоторых странах, а привьют кого-то из медиков.

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