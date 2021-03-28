Еще почти 12 000 новых случаев коронавируса выявили в Украине
По состоянию на утро 28 марта выявили еще почти 12 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом за минувшие сутки госпитализировали более 5 000 пациентов с COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера выявили 11 932 новых случая коронавирусной болезни. Также за вчерашний день:
- госпитализированы - 5 052 человека;
- летальных случаев - 203;
- выздоровели - 3 343
- сделано тестов за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 1 644 063 человека, выздоровели 1 300 625, летальных случаев - 31 954.
Кроме того, вчера 4 616 человек получили прививки против COVID-19. С начала вакцинации в Украине первую дозу получили 196 879 человек и только один прошел полный курс.
Напомним, ранее Степанов заявил, что темпы вакцинации в Украине отстают от запланированных почти в два раза. По его словам, это происходит, в том числе, по причине просчетов при организации работы пунктов вакцинации.
В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие недели Украина получит очередную партию китайской вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech.