Еще почти 12 000 новых случаев коронавируса выявили в Украине

По состоянию на утро 28 марта выявили еще почти 12 000 новых случаев коронавируса в Украине . При этом за минувшие сутки госпитализировали более 5 000 пациентов с COVID-19.

Кроме того, вчера 4 616 человек получили прививки против COVID-19. С начала вакцинации в Украине первую дозу получили 196 879 человек и только один прошел полный курс.

За все время пандемии в Украине заболели 1 644 063 человека, выздоровели 1 300 625, летальных случаев - 31 954.

Напомним, ранее Степанов заявил, что темпы вакцинации в Украине отстают от запланированных почти в два раза. По его словам, это происходит, в том числе, по причине просчетов при организации работы пунктов вакцинации.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие недели Украина получит очередную партию китайской вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech.