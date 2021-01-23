На Донбассе боевики восемь раз нарушили "тишину", использовали пулеметы и гранатометы

Боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Боевых потерь среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Неподалеку Пивденного российские боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Возле Гнутового боевики стреляли из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелецкого оружия.

Рядом с Водяным на Приазовье обстреливали из подствольного гранатомета и стрелецкого оружия, на подъездах к Авдеевке - из станкового противотанкового гранатомета, возле Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

Украинская сторона сообщила о фактах нарушения режима "тишины" представителям ОБСЕ через СЦКК.

Утром сообщалось, что в течение минувших суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.

РБК-Украина писало, что 21 января на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.