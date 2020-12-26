На Донбассе боевики один раз нарушили перемирие
На Донбассе в течение субботы, 26 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня боевиками. Пострадавших среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Ближе к вечеру боевики открыли огонь из стрелецкого оружия возле населенного пункта Березовое.
Поскольку огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ.
Кроме этого, саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали два гектара территории на Донбассе и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
Утром сообщалось, что пророссийский боевики на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.