ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Делают COVID-"сертификаты". Мошенники создали фейковую "Дию": Минцифры готовит меры

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 октября 2021 13:38
Делают COVID-"сертификаты". Мошенники создали фейковую "Дию": Минцифры готовит меры Фото: мошенники создали фейковую "Дию" (diia.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Мошенники создали фейковое приложение "Дия". Цель - создавать подделки "ковидных" сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegam-канал главы Минцифры Михаила Федорова.

Это "приложение" устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).

"Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - заявил Федоров.

Паспорт заключенного

Федоров поставил задачу команде разработать новый электронный документ - "паспорт заключенного".

"Организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - написал глава Минцифры.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации Дия
NEWS
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику