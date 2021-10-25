Делают COVID-"сертификаты". Мошенники создали фейковую "Дию": Минцифры готовит меры

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegam -канал главы Минцифры Михаила Федорова.

Это "приложение" устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).

"Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - заявил Федоров.

Паспорт заключенного

Федоров поставил задачу команде разработать новый электронный документ - "паспорт заключенного".

"Организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - написал глава Минцифры.