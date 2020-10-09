Частные лаборатории будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Степанов

Украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях. Сегодня Кабинет министров выделил для этого необходимое финансирование.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на тестирование в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривен.

"100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", - заявил Степанов.

Он также отметил, что остальные 160 млн гривен пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.

До этого Степанов говорил, что средняя стоимость одного ПЦР-теста в государственных лабораториях колеблется от 700 до 800 гривен. При этом в частных лабораториях она может достигать нескольких тысяч гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будут увеличивать ежедневное количество тестов на коронавирус.

На сегодня Украина вышла на более 30 тысяч тестирований каждый день. До декабря планируется выйти на не менее 50 тысяч тестов ПЦР, которые будут делаться в государственных учреждениях.