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Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ

Новина українською → Донбасс, Пятница 25 декабря 2020 18:32
Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В пятницу, 25 декабря, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле Водяного на Приазовье пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно. Также они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.

Военные открывали огонь в ответ на обстрелы. Среди личного состава нет боевых потерь.

Ранее сообщалось, что в четверг пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня.

Напомним, после ранения военного возле Шумов украинская сторона направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Обстрел произошел около 16 часов дня в четверг.

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Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ
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