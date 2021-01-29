До 7 лет тюрьмы: ВР хочет ужесточить наказание за уничтожение зеленых насаждений

Верховная рада хочет значительно ужесточить наказание за уничтожение зеленых насаждений. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3805.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 281 депутат.

Закон предлагает изменения в статью 153 КоАП "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенных к лесному фонду". Из-под защиты этой статьи исключаются газоны и цветники.

Нарушением будет считаться лишь повреждение или уничтожение деревьев и кустарников на объектах благоустройства в сфере зеленого хозяйства населенных пунктов.

И для граждан, и для должностных лиц штрафы предлагают повысить в десятки раз.

Для граждан планируется увеличить их с 10-30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 100-200 таких минимумов (1700-3400 гривен), а для должностных лиц и ФОП - с 30-50 необлагаемых минимумов до 300-500 (5100-8500 гривен).

Закон предлагает новую статью в Уголовный кодекс - 246-1 "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов".

Согласно ей, умышленное и/или без получения соответствующих разрешений уничтожение, повреждение деревьев, кустарников, относящихся к зеленым насаждениям в населенных пунктах, причинившее существенный вред, хотят штрафовать на сумму от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

За то же нарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, планируют наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Если повреждение зеленых насаждений повлекло тяжкие последствия, виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

При этом существенным вредом считается такой, что в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

А тяжелыми последствиями считаются такие, которые в шестьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

Напомним, летом 2016 года депутаты Киевского городского совета ввели мораторий на вырубку зеленых насаждений в пределах природно-заповедного фонда столицы.

Так, в 2018 году в Дарницком районе столицы на улице Андрея Малышко вандалы разрушили зеленые насаждения, чтобы установить МАФы.