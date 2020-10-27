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В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест, - Степанов

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 09:48
В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что в 60% случаев тест ПЦР не может подтвердить наличие коронавируса.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса. При этом было проведено 33 361 исследование методом ПЦР и 22 349 - методом ИФА. Больше всего новых заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав планирует выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус ежедневно до конца года.

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