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Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели

Новина українською → Киев, Вторник 06 октября 2020 07:20
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на валюту уменьшается, курс может стабилизироваться

На этой неделе на валютном рынке особых колебаний не ожидается. В случае их возникновения, Национальный банк снова будет сглаживать их за счет интервенций.

Об этом РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Мы не ожидаем особых колебаний на валютном рынке, поскольку потребность в уплате налогов уменьшилась, а возмещение НДС снова будет происходить в последние дни месяца. Поэтому определяющим будет сбалансированность операций экспортеров и импортеров, поскольку нерезиденты после получения погашений снова будут не очень активны с продажей ОВГЗ", - отметил он.

Как напомнил аналитик, валютный рынок на прошлой неделе был сбалансирован преимущественно без участия НБУ, а курс гривны колебался около 28,3 грн/доллар. После достаточно большого объема интервенций неделей ранее прошедшая неделя преимущественно обошлась без вмешательства НБУ. Объем продажи валюты сократился до 51 млн долларов - после 71 млн долларов и 160,5 млн долларов в две предыдущие недели.

"Поэтому можно считать, что в этот раз рынок преимущественно балансировался самостоятельно. В целом курс гривны колебался в пределах 28,22-28,42 грн/доллар и завершил прошлую неделю на уровне 28,36 грн/доллар, что лишь на 0,3% слабее чем неделей ранее", - добавил Котович.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28 сентября - 2 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 51,10 млн долларов. Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей более чем три в три раза (160,50 млн долларов).

Отметим НБУ на 6 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.

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