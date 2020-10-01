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Заседание фракции "Слуги народа" на Донбассе отложили

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 17:31
Заседание фракции "Слуги народа" на Донбассе отложили Фото: депутаты "Слуги народа" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа" на Донбассе сейчас не планируется. Однако сегодня нардепы от СН работают с населением Луганской области, которая охвачена лесными пожарами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Сейчас, по словам Кравчук, на Луганщине работают нардепы Ткаченко и Горбенко.

"Относительно выездного заседания фракции мы уже будем смотреть на следующей неделе. Сейчас собираем гуманитарную помощь (пострадавшим от пожаров - ред.) семьям и эти депутаты это организовывают", - отметила она.

В то же время нардеп Александр Качура рассказал, что руководство фракции не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.

"Не было конкретики с самого начала. Было сначала озвучено, что с пятницы на субботу должны ехать. Потом сказали: "если следующая неделя не пленарная, то должны ехать в четверг". Затем руководство фракции не сообщило никакой информации по этому поводу", - пояснил он.

Напомним, во вторник, 29 сентября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал выездное заседание на Донбассе. Ожидалось, что заседание фракции пройдет на следующей неделе.

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