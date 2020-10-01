Венедиктова арендует госдачу по цене вдвое ниже официальной, - "Схемы"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла в аренду государственную дачу в киевском комплексе "Пуща-Водица" по цене вдвое ниже официальной расчетной стоимости аренды таких же домов на этой территории. При этом рядовой гражданин не может арендовать недвижимость с таким статусом.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты установили, что в июне Кабинет министров секретным постановлением разрешил арендовать государственные дачи не только президенту, премьеру и спикеру Рады, но и другим лицам "в определенном субъектом управления порядке". Именно этим правом воспользовалась Венедиктова.

При этом в Государственном управлении делами журналистам сообщили, что рядовой гражданин не сможет арендовать государственную резиденцию или дачу. В распоряжении "Схем" есть договор, согласно которому Венедиктова арендует дом с таким спецстатусом. Его площадь составляет почти 700 квадратных метров.

Срок действия договора - с 9 августа по 13 сентября 2020 года. В документе говорится, что генпрокурор ежемесячно платит почти 64 тысячи гривен. "Схемы" утверждают, что аренда продлена до 11 октября.

При этом, по данным Государственного управления делами, аренда 1 квадратного метра в помещениях комплекса "Пуща-Водица" стоит почти 170 гривен в месяц. Однако Венедиктова арендует недвижимость по цене 95 гривен в месяц, хотя она не только относится к наиболее обустроенным помещениям, но и является государственной резиденцией.

Таким образом, если руководствоваться расчетами Госуправделами, аренда для генпрокурора должна была бы стоить 115 тысяч гривен в месяц.

Подозрительное совпадение

Журналисты обратили внимание, что договор подписан с руководителем комплекса отдыха "Пуща Водица" Евгением Егоровым. На сегодня он является подозреваемым в деле о незаконном присвоении участка и строительстве дома бывшим первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым.

Как полагает следствие, Егоров непосредственно помог в этом Кузьмину. Хотя отдельное уголовное производство в отношении Кузьмина Специализированная антикоррупционная прокуратура уже закрыла.

Таким образом, на сегодня подчиненные Венедиктовой продолжают доказывать вину Егорова, который, собственно, и разрешил ей поселиться в резиденции и платить вдвое меньше.

Отметим, сегодня Венедиктова в Facebook сообщила, что такой размер арендной платы ей предложили. Она также надеется, что в ближайшее время будут проведены служебные проверки. По ее словам, она готова внести доплату, если обнаружат нарушения.

Напомним, ранее "Схемы" выпустили расследование о том, что Оксана Марченко - жена нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука - стала владелицей строительной фирмы в Москве.

Также ранее сообщалось, что ее завод поставляет дизельное топливо в оккупированный Крым.