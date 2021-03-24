В Украине хотят наказывать за продажу лекарств несовершеннолетним: размеры штрафов

В Украине хотят наказывать за продажу лекарств несовершеннолетним . Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №5123-1.

Этот закон предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он предусматривает ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

За это грозит штраф лицу, непосредственно осуществляющему розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарств конечному потребителю. Его размер составит от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 6800 - 13600 гривен.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения, за которое лицо уже привлекали к ответственности, будут наказывать штрафом от 800 до 1400 таких минимумов. Это 13600 - 23800 гривен.