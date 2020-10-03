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Украина на 10 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Суббота 03 октября 2020 01:29
Украина на 10 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса Фото: люди в медицинских масках (prosestru.cz)
Автор: Инна Собора

Украина на 10 месте в антирейтинге по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За 1 октября в Украине обнаружили 4633 больных.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Возглавляет антирейтинг Индия, в которой более 100 тысяч новых случаев за сутки. Также среди "лидеров" США (41 тысяча) и Франция (14 тысяч). В России зафиксировали почти 9500 новых случаев.

В общем списке по количеству больных в мире Украина на 25 месте. На сегодня, подтверждено почти 218 тысяч больных коронавирусом. Из них 4,2 тысячи умерли.

Напомним, ситуация с COVID-19 в Украине усложняется. 2 октября зафиксировали уже третий подряд антирекорд. В среду впервые обнаружили более 4 тысяч новых случаев.

По данным Минздрава, сейчас в стране почти 16 тысяч госпитализированных с COVID-19.

Также в Минздраве сообщали, что в Украине не было первой волны коронавируса.

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