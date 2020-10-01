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Цены на газ для населения в месяц выборов повышаться не будут

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 08:15
Цены на газ для населения в месяц выборов повышаться не будут Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После двух месяцев резкого роста цены на газ остались на прежнем уровне

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с сентябрем цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, тариф "годовой" сохранен на уровне 5,24 грн/куб. м.

Отметим, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м.

В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. При этом доля компании в поставках газа населению составляет 2%.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

Отметим, выборы в местные органы власти пройдут в Украине 25 октября 2020 года.

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