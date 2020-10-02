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США ввели санкции против чиновников Беларуси

Новина українською → Вашингтон, Пятница 02 октября 2020 18:49
США ввели санкции против чиновников Беларуси Фото: здание Минфина США (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Напомним, ранее Соединенные Штаты воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси. Причиной этому стали разногласия по этому вопросу в Европейском союзе.

США, Великобритания и Канада должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако отмечалось, что их введение могут перенести в связи с проблемами в координации между тремя странами.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в страну. В санкционный список также попал старший сын Лукашенко - Виктор.

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