США ввели санкции против чиновников Беларуси

Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Напомним, ранее Соединенные Штаты воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси. Причиной этому стали разногласия по этому вопросу в Европейском союзе.

США, Великобритания и Канада должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако отмечалось, что их введение могут перенести в связи с проблемами в координации между тремя странами.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в страну. В санкционный список также попал старший сын Лукашенко - Виктор.