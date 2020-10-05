ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация на Донбассе: вблизи Водяного и Шумов боевики стреляли из гранатометов

Новина українською → Донбасс, Понедельник 05 октября 2020 07:54
Ситуация на Донбассе: вблизи Водяного и Шумов боевики стреляли из гранатометов Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки и Катериновки боевики стреляли из стрелкового оружия, около Водяного - из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку от Шумов противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров.

Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Старый Айдар, Шумы.

Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново.

Военные помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 3 октября боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

Также РБК-Украина писало о 5 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ за сутки 1 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
DAILY
Игорь Клименко: В Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: В Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете