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Расходы на субсидии сократили, а на МВД - увеличили: Зеленский подписал закон

Новина українською → Украина, Пятница 02 октября 2020 17:15
Расходы на субсидии сократили, а на МВД - увеличили: Зеленский подписал закон Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на этот год. Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения соответствующего законопроекта №3991 - возвращен с подписью от президента.

Законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.

В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен. Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Закон среди прочего позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год 17 сентября.

Как писало РБК-Украина, Кабмин заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии в сумме 36,6 млрд гривен, что на 6,9% меньше, чем в этом году (39,3 млрд грн).

Так, правительство в ходе своего заседания 14 сентября одобрило проект государственного бюджета на 2021 год и уже представило проект в Раде.

Парламентарии соберутся на заседание 20 октября, чтобы рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении.

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