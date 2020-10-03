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NASA отправила на МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине

Новина українською → Вирджиния, Суббота 03 октября 2020 07:10
NASA отправила на МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине Фото: ракета Antares (twitter.com/NASA_Wallops)
Автор: Инна Собора

На космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния, США, ночью запустили ракету-носитель Antares. Она является проектом, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

С помощью ракеты-носителя Antares модуль "Сигнус" снова отправил важный груз к Международной космической станции (МКС). Это около 3,6 тонн груза.

На запуск пригласили посла Украины в США Владимира Ельченко.

"В апреле Посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно. Ведь главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова "в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - сообщили в посольстве.

РБК-Украина писало, что Ракета Alpha, разработанная украинского-американской компанией Firefly Aerospace, прошла первые испытания на космодроме Ванденберг в Калифорнии, США.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустит несколько миссий для NASA.

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