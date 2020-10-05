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В Луганской области из-за пожаров детонируют невзорвавшиеся снаряды

Новина українською → Станично-Луганский район, Понедельник 05 октября 2020 13:29
В Луганской области из-за пожаров детонируют невзорвавшиеся снаряды Фото: тушение пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Станично-Луганском районе Луганской области в результате пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Пожар наблюдается между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

Об этом сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

В РГА отметили, что пожар начался в результате очередного поджога.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщили в РГА.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. По состоянию на 10 утра 5 октября пожарные ликвидировали 7 из 8 очагов возгорания. При этом в Станично-Луганском районе был локализован пожар площадью в 2 тысячи гектар.

Как писало РБК-Украина, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

Также сообщалось, что с 5 октября возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская", которые был закрыт из-за пожаров.

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